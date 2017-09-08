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Евгений Ловчев: Ставлю на победу «Зенита» в матче с «Динамо»

Евгений Ловчев, Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – сделал прогноз на матч 9-го тура РФПЛ «Динамо» - «Зенит».

- Известно давнее противостояние болельщиков обеих команд. Но сейчас это не самое главное. У «Зенита» новый тренер, почти новая команда. Но дело в том, что у «Зенита» не очень получается игра на выезде. А «Динамо» все же команда со славным прошлым, это все-таки не «Урал», при всем к нему уважении. А в Екатеринбурге «Зенит» выиграл очень тяжело.

Не сомневаюсь, что в Химках будет на этом матче полный стадион, совсем другая атмосфера. Плюс в «Зените» Жирков и Кокорин, который забивал «Динамо» в Химках, когда команда вылетала в первую лигу. В общем, у матча много всяких подтекстов.

Но «Зенит» посильнее, это без сомнения. И с каждым днем под руководством Манчини команда прибавляет, в этом тоже нет сомнений. Поэтому ставлю на победу «Зенита».

«Динамо» - «Зенит», 10 сентября. Начало в 14.00

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