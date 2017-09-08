Федерация бокса России введет сертификацию тренеров с 1 октября
Источник: ТАССКомментарии
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что с 1 октября организация вводит сертификацию тренеров.
«Мы вводим сертификацию тренеров с 1 октября. Также ежегодно специалисты должны будут повышать квалификацию в центре AIBA на базе «Озеро Круглое», - цитирует Кремлева ТАСС.
Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Гамбурге национальная команда завоевала одну серебряную и одну бронзовую медаль.
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