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Федерация бокса России введет сертификацию тренеров с 1 октября

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что с 1 октября организация вводит сертификацию тренеров.

«Мы вводим сертификацию тренеров с 1 октября. Также ежегодно специалисты должны будут повышать квалификацию в центре AIBA на базе «Озеро Круглое», - цитирует Кремлева ТАСС.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Гамбурге национальная команда завоевала одну серебряную и одну бронзовую медаль.

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