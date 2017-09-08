Валентина Шевченко: Надеюсь, результат боя с Нуньес будет на моей стороне

Боец смешанного стиля Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от боя против чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес.

«Я чувствую себя отлично. То, что произошло два месяца назад — для меня уже является чем-то очень далеким. Сейчас мне просто нужно подождать еще один день. Я точно знаю, что это будет хороший бой, я покажу все, что умею. Я сосредоточена на своей игре. Это номер один для меня. Я знаю, что если сделаю все, что на моей стороне, то результат будет хорошим для меня. Я уверена, что Нуньес сделает вес. Надеюсь, что ничего не случиться, как в прошлый раз», - цитирует Шевченко AllBoxing.

Напомним, бой между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко состоится 10 сентября на турнире UFC 215, который пройдет в Эдмонтоне (Канада).