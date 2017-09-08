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Карякиннен смог защитить свой титул победителя Кубка мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сергей Карякин во втором раунде Кубка мира по шахматам уступил своему соотечественнику Даниилу Дубову.

Первая партия между российскими шахматистами завершилась вничью, но во второй 21- летний Дубов одержал победу над своим более именитым оппонентом. 

Таким образом Сергей Карякин, побеждавший на Кубке мира в 2015 году, не смог повторить свой успех. 

Напомним, что на Кубке мира разыгрываются путевки на турнир претендентов, который пройдет в марте 2018 года. Победитель турнира претендентов получит право участвовать в матче за титул чемпиона мира против действующего чемпиона Магнуса Карлсона

Несмотря на поражения, Сергей Карякин, как участник последнего матча, сможет принять участие в турнире претендентов.

Кубок мира проходит в Тбилиси и завершится 27 сентября.

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