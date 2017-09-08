Карякиннен смог защитить свой титул победителя Кубка мира

Сергей Карякин во втором раунде Кубка мира по шахматам уступил своему соотечественнику Даниилу Дубову.



Первая партия между российскими шахматистами завершилась вничью, но во второй 21- летний Дубов одержал победу над своим более именитым оппонентом.



Таким образом Сергей Карякин, побеждавший на Кубке мира в 2015 году, не смог повторить свой успех.

Напомним, что на Кубке мира разыгрываются путевки на турнир претендентов, который пройдет в марте 2018 года. Победитель турнира претендентов получит право участвовать в матче за титул чемпиона мира против действующего чемпиона Магнуса Карлсона

Несмотря на поражения, Сергей Карякин, как участник последнего матча, сможет принять участие в турнире претендентов.

Кубок мира проходит в Тбилиси и завершится 27 сентября.