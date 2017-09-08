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Сборная России проведет товарищеские игры с Южной Кореей и Ираном

Источник:  РФСКомментарии

Определились соперники сборной России по предстоящим контрольным играм в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Как сообщает официальный сайт РФС, 7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Также 10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на «Казань Арене».

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