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Эстебан Камбьяссо завершил карьеру

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший полузащитник «Интера» и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 37 лет, сообщает Football Italia.

В составе итальянского клуба Камбьяссо принял участие в 431 матче и забил 51 гол. Также аргентинец выступал в составе «Реала», «Ривер Плейта», «Лестера» и «Олимпиакоса».

В составе сборной Аргентины Камбьяссо провел 52 матча и забил пять голов.

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