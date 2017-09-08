Фернандес сыграет с «Амкаром» без защитной маски
Защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче девятого тура РФПЛ против «Амкара» сыграет без защитной маски, сообщает официальный твиттер армейцев.
Напомним, в мае Фернандес перенес операцию в связи с травмой носа, из-за которой пропустил Кубок конфедераций-2017.
На месте Марио нет одного из обязательных атрибутов последних месяцев: сегодня он впервые после майской операции сыграет без маски! pic.twitter.com/0wykHSRacr— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 сентября 2017 г.
Все матчи нынешнего сезона натурализованный бразилец провел в защитной черной маске.
Матч
Состав
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев, Комолов, Гол, Бодул
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов
Предупреждения:
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция