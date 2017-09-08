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Перишич продлил контракт с «Интером»

Источник:  ФК «Интер»Комментарии

Полузащитник «Интера» Иван Перишич продлил контракт с миланским клубом.

Как сообщает официальный сайт «нерадзурри», новое соглашение рассчитано до июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Перишич принял участие в 44-х матчах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

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