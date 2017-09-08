Перишич продлил контракт с «Интером»
Источник: ФК «Интер»Комментарии
Полузащитник «Интера» Иван Перишич продлил контракт с миланским клубом.
Как сообщает официальный сайт «нерадзурри», новое соглашение рассчитано до июня 2022 года.
✍️🇭🇷 Ufficiale! Ivan #Perisic con noi fino al 2022! ⚫️🔵— F.C. Internazionale (@Inter) 8 сентября 2017 г.
👉 https://t.co/8BNqLx8knn #InterIsComing #FCIM pic.twitter.com/3sCyxmQHF4
В прошедшем сезоне Перишич принял участие в 44-х матчах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически