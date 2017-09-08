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«Амкар» - ЦСКА. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Текстовая трансляция матча «Амкар» - ЦСКА. Следить за матчем можно ЗДЕСЬ.

Матч

Амкар - ЦСКА - 0:0

Перерыв

Состав

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев, Комолов, Гол, Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов

Предупреждения:

Гол, 13; Белоруков, 45 - нет

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

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Сергей Ващенко
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