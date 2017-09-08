«Амкар» - ЦСКА. Онлайн
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Текстовая трансляция матча «Амкар» - ЦСКА. Следить за матчем можно ЗДЕСЬ.
Матч
Состав
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев, Комолов, Гол, Бодул
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов
Предупреждения:
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция
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