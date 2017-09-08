Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 0ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Дерби Каунти- : -Халл Сити
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Гамбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Elements Pro Gaming анонсировала новый состав по Dota 2

Комментарии

Организация Elements Pro Gaming представила новый состав команды по Dota 2.

В состав вошли Владимир «yol» Басов, Адмир «lizZard» Салканович, Филипп «Fey» Мусиалски, а также Дамир «Mitch» Шкаричич и Душко «Boranjia» Бораниясевич, ранее выступавшие за EPG.

«Мы считаем этот состав очень перспективным. В нём есть всё: и опыт в лице старожилов сцены, и талантливая молодёжь на кор-ролях. Я верю в такое сочетание сил. Несмотря на то, что состав получился интернациональным, ребята дружны и верят в друг друга! Со стороны организации мы дадим все условия, чтобы игроки развивались как команда и радовали наших фанатов. Болейте за EPG!» — прокомментировал менеджер организации Иван Белов.

Прошлой командой yol была Double Dimension, lizZard выступал за коллектив 8000, Fey числился игроком Rocket Scientists, а Mitch и Boraniya не играли в других командах после ухода из Elements Pro Gaming.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ForZe подписала экс-состав Spartak EsportsБывшие игроки состава Spartak Esports по CS:GO присоединились к организации forZe.Мюриэль «Kipspul» Хёйсман стала тренером состава Vega Squadron по Dota 2Организация Vega Squadron назначила Мюриэль «Kipspul» Хёйсман тренером состава по Dota 2.Ninjas in Pyjamas примет участие в IEM Oakland 2017Шведская команда Ninjas in Pyjamas получила приглашение на турнир IEM Oakland 2017.Na'Vi сыграет с Gambit Esports в первом раунде квалификации к SL i-League Invitational S3Организаторы турнира SL i-League Invitational Season 3 анонсировали пары первого раунда закрытой СНГ-квалификации.Бывшие игроки состава forZe по CS вернулись в организациюForZe объявила о подписании бывшего состава организации по CS:GO.
Бокс
Федерация бокса России введет сертификацию тренеров с 1 октября
Футбол
Евгений Ловчев: Ставлю на победу «Зенита» в матче с «Динамо»
Бокс
Главный тренер сборной России по боксу: Команда будет работать с психологом
Футбол
Фернандо: Для меня исполнение штрафных – очень личный момент, даже интимный
все новости