Elements Pro Gaming анонсировала новый состав по Dota 2

Организация Elements Pro Gaming представила новый состав команды по Dota 2.



В состав вошли Владимир «yol» Басов, Адмир «lizZard» Салканович, Филипп «Fey» Мусиалски, а также Дамир «Mitch» Шкаричич и Душко «Boranjia» Бораниясевич, ранее выступавшие за EPG.



«Мы считаем этот состав очень перспективным. В нём есть всё: и опыт в лице старожилов сцены, и талантливая молодёжь на кор-ролях. Я верю в такое сочетание сил. Несмотря на то, что состав получился интернациональным, ребята дружны и верят в друг друга! Со стороны организации мы дадим все условия, чтобы игроки развивались как команда и радовали наших фанатов. Болейте за EPG!» — прокомментировал менеджер организации Иван Белов.



Прошлой командой yol была Double Dimension, lizZard выступал за коллектив 8000, Fey числился игроком Rocket Scientists, а Mitch и Boraniya не играли в других командах после ухода из Elements Pro Gaming.



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