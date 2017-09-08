В НБА планируют изменить правила драфта

Комиссионер НБА планирует провести повысить шансы на первый выбор в драфте для команд, попавших в плей-офф

Как сообщает ESPN, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) планируется проведение большой реформы драфт-лотереи. Инициатором реформы выступает комиссионер НБА Адам Сильвер. Сообщается, что он хочет понизить шансы команд занимающих последнее место, на первый выбор драфта. По его мнению, это позволит избежать ситуации, при которой в чемпионате появляются команды, намеренно стремящиеся занять последнее место, чтобы получить право выбрать самого перспективного новичка.

Лига хочет сделать уравнять шансы трех худших команд Ассоциации. Сейчас команда, занявшая последнее место, получает 25% шанс на первый номер в лотерее, предпоследнее - 19.9%, третья от конца - 15.6%. Одновременно НБА собирается повысить шансы на первый номер для остальных клубов,в том числе и для некоторых команд, пробившихся в плей-офф.

Голосование по поводу реформы пройдет на следующей неделе. Если данные предложения будут приняты, то вступят в силу не раньше драфта 2019 года.