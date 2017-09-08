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Разработчик PES 2018 объявил о партнерстве с «Интером»

Источник:  SportGame.ProКомментарии

Разработчик футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018 компания Konami объявила о глобальном партнерстве с футбольным клубом «Интер».

В рамках соглашения японский разработчик воссоздаст итальянскую команду в PES 2018 при помощи собственной системы трехмерного сканирования внутриигровых моделей. Также в игру будет добавлен стадионы «Сан-Сиро» и множество аудиоконтента, который можно услышать во время домашних матчей черно-синих.

«Мы рады приветствовать Konami в качестве нашего нового глобального партнера. Это ведующая компания в области разработок видеоигр, благодаря всемирно известной PES наши болельщики получат возможность испытать атмосферу матча на «Сан-Сиро», – заявил Майкл Гандлер, глава отдела маркетинга «Интера».

Кроме того, на территории «Интера» будут находится гигантский экран, рекламные щиты и плакаты, продвигающие Pro Evolution Soccer 2018.

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