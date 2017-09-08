Разработчик PES 2018 объявил о партнерстве с «Интером»
Разработчик
футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018
компания Konami объявила о глобальном партнерстве
с футбольным клубом «Интер».
В рамках соглашения
японский разработчик воссоздаст итальянскую команду в PES 2018 при
помощи собственной системы трехмерного сканирования внутриигровых моделей.
Также в игру будет добавлен стадионы «Сан-Сиро» и множество аудиоконтента,
который можно услышать во время домашних матчей черно-синих.
«Мы рады
приветствовать Konami в качестве нашего нового
глобального партнера. Это ведующая компания в области разработок видеоигр,
благодаря всемирно известной PES наши болельщики получат
возможность испытать атмосферу матча на «Сан-Сиро», – заявил Майкл Гандлер,
глава отдела маркетинга «Интера».
Кроме того, на
территории «Интера» будут находится гигантский экран, рекламные щиты и плакаты,
продвигающие Pro Evolution Soccer 2018.