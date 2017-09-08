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Мария Шарапова представила свою автобиографию (фото)

Алексей Тальский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Теннисистка Мария Шарапова представила обложку своей автобиографии. 

Мария Шарапова выложила в твиттере обложку своей новой автобиографии на русском языке. Книга получила название «Неудержимая. Моя жизнь». 

Как следует из анонса, в своей автобиографии российская теннисистка рассказывает о своем детстве в Сибири, взаимоотношениях с Сереной Уильямс, дисквалификацию за употребление мельдония и т.д. Некоторые отрывки книги уже доступны в сети Интернет.

Мировая премьера автобиографии Марии Шараповой запланирована на 12 сентября - в этот день должны стартовать ее продажи в нескольких странах, в том числе в России.




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