Мария Шарапова представила свою автобиографию (фото)

Теннисистка Мария Шарапова представила обложку своей автобиографии.

Мария Шарапова выложила в твиттере обложку своей новой автобиографии на русском языке. Книга получила название «Неудержимая. Моя жизнь».



Как следует из анонса, в своей автобиографии российская теннисистка рассказывает о своем детстве в Сибири, взаимоотношениях с Сереной Уильямс, дисквалификацию за употребление мельдония и т.д. Некоторые отрывки книги уже доступны в сети Интернет.

Мировая премьера автобиографии Марии Шараповой запланирована на 12 сентября - в этот день должны стартовать ее продажи в нескольких странах, в том числе в России.

Excited to share with you the Russian cover flap of #Unstoppable #ComingSoon pic.twitter.com/5qaGjLxhDA