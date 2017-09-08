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Защитник «Нэшвилла» Райн Эллис выбыл до 2018 года

Егор Савченко
Источник:  NHLКомментарии

Защитник «Нэшвилла» Райн Эллис выбыл на несколько месяцев из-за повреждения нижней части тела.

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Игрок сможет вернуться на лед ориентировочно к началу января, рассказал генеральный менеджер «Хищников» Дэвид Пойл.

Чемпион мира 2016 года в составе канадской сборной присоединился к «Нэшвиллу» с сезона-2011/12. В общей сложности, провел за клуб 352 матча в регулярном чемпионате хоккейного первенства и 45 игр в турнире плей-офф. В 2017 году вместе со своей командой вышел в финал Кубка Стэнли.


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