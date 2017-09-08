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Стали известны даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России

Источник:  РФСКомментарии

Утверждены даты проведения матчей 1/16 финала Кубка Росси по футболу сезона 2017/2018, сообщает официальный сайт РФС.

Матчи этой стадии пройдут 20 и 21 сентября, а финал турнира предварительно назначен на 9 мая 2018 года и пройдет на поле стадиона «Победа» в Волгограде.

20 сентября

«Шинник» (Ярославль) – «Урал» (Екатеринбург)
«Авангард» (Курск) – ПФК ЦСКА (Москва)
«Тамбов» (Тамбов) – «Арсенал» (Тула)
«Волгарь» (Астрахань) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Кубань» (Краснодар) – «Спартак-Москва» (Москва)
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) – «Динамо-Москва» (Москва)
«Оренбург» (Оренбург) – «Рубин» (Казань)
«Томь» (Томск) – «Краснодар» (Краснодар)
«Тюмень» (Тюмень) – «Тосно» (Тосно)
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Анжи» (Махачкала)

21 сентября

«Динамо – Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Арарат» (Москва) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Уфа» (Уфа)
«Факел» (Воронеж) – «Амкар» (Пермь)
«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва)
«Енисей» (Красноярск) – «Ахмат» (Грозный) 

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