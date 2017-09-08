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Массимо Каррера: Роша выйдет в матче с «Рубином» с первых минут

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера — о новичке команды Педро Роше.

- Роша отличный игрок, он провел несколько тренировок и завтра с «Рубином» выйдет на поле с первых минут. Это современный нападающий, который способен сыграть на любой позиции. Что касается соперника, «Рубин» - команда Бердыева. У него всегда команда хорошо организована, с ними будет очень непросто сыграть.

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