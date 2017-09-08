Массимо Каррера: Джано травмирован и вряд ли завтра сможет сыграть в матче с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что полузащитник команды Джано Ананидзе травмирован и, скорее всего, не сыграет в матче против «Рубина».

- Джано травмирован и вряд ли завтра сможет сыграть в матче с «Рубином». В команде 25-26 человек, когда кто-то травмируется вместо него играет другой. Мне, конечно, жаль, когда кто-то травмируется, но это футбол - ничего не поделаешь. Помимо Джано, все вернулись здоровыми со сборов, проблем ни у кого нет.