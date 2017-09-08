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Валерий Непомнящий: Южная Корея и Иран – неплохой выбор в нашей ситуации

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий – о предстоящих контрольных матчах сборной России с Южной Кореей и Ираном.

«Это неплохой выбор в нашей ситуации, потому что это разноплановые команды, а во-вторых, участники чемпионата мира. Эти команды сильнейшие на азиатском континенте и очень разные по стилю.

Если корейцы - очень рабочая команда, где двигаются все и двигаются много, достаточно жестко, но с игроками хорошего уровня, то иранцы - более играющая команда, европейского типа, с комбинационной игрой», – приводит слова Непомнящего «Р-Спорт».

Напомним, матч Россия – Южная Корея состоится 7 октября в Москве, а Россия – Иран пройдет в Казани 10 октября.

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