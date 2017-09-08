Педро Роша: Жили с Луаном в одной комнате, обсуждали «Спартак»
Нападающий «Спартака» Педро Роша - о первых днях в новой команде.
- Как появился вариант со «Спартаком»?
- Предложение поступило за несколько дней до закрытия трансферного окна. Я доволен, что подписал контракт.
- Зачем отняли шорты у Попова? Вы под его номером играли на тренировке.
- У меня пока нет номера, временно тренируюсь в шортах Попова. Но он мне разрешил. Сказал, что будет взимать ежедневную плату.
- Общались ли вы с Луаном? Почему он не захотел переехать в Россию?
- В Бразилии много говорилось о том, что он перейдёт в «Спартак». Мы жили в одной комнате на базе, когда появились новости, общались на эту тему. Луан же по какой-то причине не захотел ехать.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически