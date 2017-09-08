Педро Роша: Жили с Луаном в одной комнате, обсуждали «Спартак»

Нападающий «Спартака» Педро Роша - о первых днях в новой команде.

- Как появился вариант со «Спартаком»?

- Предложение поступило за несколько дней до закрытия трансферного окна. Я доволен, что подписал контракт.

- Зачем отняли шорты у Попова? Вы под его номером играли на тренировке.

- У меня пока нет номера, временно тренируюсь в шортах Попова. Но он мне разрешил. Сказал, что будет взимать ежедневную плату.