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«Спартак» разгромил «Рубин» в матче молодежного первенства

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче молодежного первенства России московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» со счетом 4:1.

У победителей дубль оформил Даниил Лопатин и по одному мячу забили Александр Руденко и Борис Цыганков, а у гостей единожды отличился Михаил Яковлев.

Москвичи с 12-ю очками поднялись на восьмое место в турнирной таблице, а команда из Казани расположилась на третьей строчке, имея в активе на четыре очка больше.

В следующем туре красно-белые 16 сентября на выезде сыграют с «Тосно», а подопечные Романа Шаронова в этот же день примут «Урал».

Напомним, основные составы этих команд сыграют завтра, 9 сентября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Спартак (мол) - Рубин (мол) - 4:1 (0:0)

Место и дата

08 сентября 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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