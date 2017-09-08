«Спартак» разгромил «Рубин» в матче молодежного первенства
В матче молодежного первенства России московский «Спартак»
обыграл казанский «Рубин» со счетом 4:1.
У победителей дубль оформил Даниил Лопатин и по
одному мячу забили Александр Руденко и Борис Цыганков, а у гостей единожды
отличился Михаил Яковлев.
Москвичи с 12-ю очками поднялись на восьмое место в
турнирной таблице, а команда из Казани расположилась на третьей строчке, имея в
активе на четыре очка больше.
В следующем туре красно-белые 16 сентября на выезде сыграют
с «Тосно», а подопечные Романа Шаронова в этот же день примут «Урал».
Напомним, основные составы этих команд сыграют завтра, 9 сентября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Спартак (мол) - Рубин (мол) - 4:1 (0:0)
Место и дата
08 сентября 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция