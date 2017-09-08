«Спартак» разгромил «Рубин» в матче молодежного первенства

В матче молодежного первенства России московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» со счетом 4:1.

У победителей дубль оформил Даниил Лопатин и по одному мячу забили Александр Руденко и Борис Цыганков, а у гостей единожды отличился Михаил Яковлев.

Москвичи с 12-ю очками поднялись на восьмое место в турнирной таблице, а команда из Казани расположилась на третьей строчке, имея в активе на четыре очка больше.

В следующем туре красно-белые 16 сентября на выезде сыграют с «Тосно», а подопечные Романа Шаронова в этот же день примут «Урал».

Напомним, основные составы этих команд сыграют завтра, 9 сентября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.