ЦСКА на выезде с минимальным счетом обыграл «Амкар»

В матче девятого тура чемпионата России «Амкар» на своем поле уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1.

У победителей встречи единственный мяч на 52-й минуте забил Тимур Жамалетдинов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Армейцы с 16-ю очками поднялись на третью строчку турнирной таблицы, а команда из Перми расположилась на 16-й строчке, имея в активе на 11 очков меньше.

В следующем туре москвичи 16 сентября примут «Ростов», а подопечные Гаджи Гаджиева спустя два дня сыграют с «Локомотивом».

РФПЛ

9-й тур