ЦСКА на выезде с минимальным счетом обыграл «Амкар»
В матче девятого тура чемпионата России «Амкар» на своем
поле уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1.
У победителей встречи единственный мяч на 52-й минуте забил Тимур
Жамалетдинов.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию этого противостояния.
Армейцы с 16-ю очками поднялись на третью строчку турнирной
таблицы, а команда из Перми расположилась на 16-й строчке, имея в активе на 11
очков меньше.
В следующем туре москвичи 16 сентября примут «Ростов», а подопечные Гаджи Гаджиева спустя два дня сыграют с «Локомотивом».
РФПЛ
9-й тур
Матч
Голы
Жамалетдинов 52 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90), Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83)
Предупреждения:
Гол, 13; Белоруков, 45; Занев, 55; Идову, 85 - Вернблум, 77; Кучаев, 84
Удаления:
Идову, 90 - нет
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция