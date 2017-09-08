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ЦСКА на выезде с минимальным счетом обыграл «Амкар»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче девятого тура чемпионата России «Амкар» на своем поле уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1.

У победителей встречи единственный мяч на 52-й минуте забил Тимур Жамалетдинов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Армейцы с 16-ю очками поднялись на третью строчку турнирной таблицы, а команда из Перми расположилась на 16-й строчке, имея в активе на 11 очков меньше.

В следующем туре москвичи 16 сентября примут «Ростов», а подопечные Гаджи Гаджиева спустя два дня сыграют с «Локомотивом».

РФПЛ
9-й тур

Матч

Амкар - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Жамалетдинов 52 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90), Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83)

Предупреждения:

Гол, 13; Белоруков, 45; Занев, 55; Идову, 85 - Вернблум, 77; Кучаев, 84

Удаления:

Идову, 90 - нет

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

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