Александр Усик оказался тяжелее Марко Хука

Чудо неизвестности. Чем прекрасен турнир Super Series в первом тяжелом весе? Обозреватель «Советского спорта» Александр Беленький оценивает шансы боксеров первого тяжелого веса в рамках Всемирной боксерской суперсерии

Владимир Хрюнов: Кудряшов и Лебедев больше достойны Суперсерии, чем Власов

Владимир Хрюнов: Кудряшов и Лебедев больше достойны Суперсерии, чем Власов Известный промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Советского спорта» поделился мнением о Всемирной боксерской суперсерии.

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик высказался о поведении немецкого боксера Марко Хука, который накануне толкнул украинца во время битвы взглядов.

Усик прокомментировал выходку немецкого боксера во время битвы взглядов (видео) Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик высказался о поведении немецкого боксера Марко Хука, который накануне толкнул украинца во время битвы взглядов.