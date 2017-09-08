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Александр Усик оказался тяжелее Марко Хука

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Берлине состоялась официальная процедура взвешивания чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинца Александра Усика и немецкого боксера Марко Хука.

По результатам взвешивания украинец оказался тяжелее оппонента на 300 грамм. Усик показал на весах 90,5 кг, а Хук – 90,2 кг.

Напомним, бой Усик – Хук пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса и состоится 9 сентября.

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