Александр Усик оказался тяжелее Марко Хука
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Берлине состоялась официальная процедура взвешивания
чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинца
Александра Усика и немецкого боксера Марко Хука.
По результатам взвешивания украинец оказался тяжелее
оппонента на 300 грамм. Усик показал на весах 90,5 кг, а Хук – 90,2 кг.
Напомним, бой Усик – Хук пройдет в рамках четвертьфинала
Всемирной суперсерии бокса и состоится 9 сентября.
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