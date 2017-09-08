«Северсталь» – СКА. Карпов забросил первую шайбу за армейцев
Нападающий СКА Максим
Карпов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» забросил первую
шайбу за петербургский клуб.
Карпов отличился на 15-й минуте первого периода с передачи
Сергея Калинина.
Напомним, матч проходит в Череповце, к концу первого периода счет 3:1 в пользу армейцев. Карпов стал игроком СКА летом 2017 года. До этого нападающий выступал за московское «Динамо». В сезоне-2017/18 он сыграл в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Матч
Северсталь - СКА - 2:7 (1:3, 1:2, 0:2)
Голы:
Широков (Карпов), 4:43 (0:1). Голик (Евсеенков), 5:13 (1:1). Плотников (Дацюк, Гусев), 7:58 (1:2). Карпов (Калинин), 14:08 (1:3). Широков (Хафизуллин, Калинин), 25:09 (1:4). Странски (Евсеенков, Голик), 32:19 (2:4). Прохоркин (Гусев, Рукавишников), 33:40 (2:5). Ковальчук (Дацюк, Плотников), 46:44 (2:6). Широков (Карпов), 53:45 (2:7).
Место и дата
08 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция