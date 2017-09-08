«Северсталь» – СКА. Карпов забросил первую шайбу за армейцев

Нападающий СКА Максим Карпов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» забросил первую шайбу за петербургский клуб.

Карпов отличился на 15-й минуте первого периода с передачи Сергея Калинина.

Напомним, матч проходит в Череповце, к концу первого периода счет 3:1 в пользу армейцев. Карпов стал игроком СКА летом 2017 года. До этого нападающий выступал за московское «Динамо». В сезоне-2017/18 он сыграл в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ.