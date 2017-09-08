«Автомобилист» разгромил «Амур», забросив восемь шайб
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» разгромил «Амур»
со счетом 8:1.
У победителей по две шайбы забросили Франсис Паре и Анатолий
Голышев и по одной – Артем Гареев, Евгений Чесалин, Алексей Всилевский и
Дмитрий Пестунов, а гостей единожды отличился Алексей Бывальцев.
«Автомобилист» с 15-ю очками возглавил Восточную конференцию,
а «Амур» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе на шесть очков
меньше.
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 11 сентября
на выезде сыграют с «Локомотивом», а хабаровчане в этот же день примут «Йокерит».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Амур - 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)
Голы:
Бывальцев (V. Litovchenko, Ли), 3:15 (0:1). Паре (Мегалинский, Кинг), 18:24 (1:1). Гареев (Михнов, Торченюк), 31:22 (2:1). Голышев (Крикунов И., Трямкин), 38:16 (3:1). Чесалин (Мишарин, Егоршев), 39:00 (4:1). Паре (Кинг), 39:55 (5:1). Василевский (Крикунов И., Кучерявенко), 48:53 (6:1). Голышев (Кучерявенко), 54:39 (7:1). Пестунов (Мегалинский, Чесалин), 58:39 (8:1).
Место и дата
08 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция