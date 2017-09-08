«Автомобилист» разгромил «Амур», забросив восемь шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» разгромил «Амур» со счетом 8:1.

У победителей по две шайбы забросили Франсис Паре и Анатолий Голышев и по одной – Артем Гареев, Евгений Чесалин, Алексей Всилевский и Дмитрий Пестунов, а гостей единожды отличился Алексей Бывальцев.

«Автомобилист» с 15-ю очками возглавил Восточную конференцию, а «Амур» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 11 сентября на выезде сыграют с «Локомотивом», а хабаровчане в этот же день примут «Йокерит».

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