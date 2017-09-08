Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1ЦСКА
Хоккей  ЦСКА1 : 0Динамо Москва
Футбол  Дерби Каунти- : -Халл Сити
Хоккей  Северсталь1 : 3СКА
Футбол  Гамбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Оскар де ла Хойя: Мэйвезер мог нокаутировать Макгрегора за 2-3 раунда

Источник:  Лента.РуКомментарии

Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя заявил, что Флойд Мэйвезер мог нокаутировать Конора Макгрегора за 2-3 раунда.

«Флойд Мэйуэзер – лучший боксер на планете земля прямо сейчас, - приводит слова де ла Хойя «Лента.Ру». – Но зачем он носился с ним 10 раундов, когда он мог нокаутировать Макгрегора за два-три.

Не понимаю, когда говорят, что шансы в поединке были 50 на 50. Лучший ли Мэйуэзер боксер за последние годы? Да. Будет ли он в десятке лучших боксеров всех времен? Однозначно. И больше никаких вопросов».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бой Мэйвезер – Макгрегор стал рекордным по количеству проданных трансляцийБоксерский поединок между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором установил новый рекорд по количеству проданных платных трансляций в Великобритании, сообщает «RT на русском».Тренер Макгрегора: Конор не будет выступать в UFC до конца 2017 годаТренер чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что ирландец не будет выступать, как минимум до конца года.Джодж Форман: Макгрегор нанес хороший удар, но рефери спас МэйвезераБывший чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман прокомментировал победу Флойда Мэйвезера над чемпионом UFC Конором Макгрегором в рамках боксерского поединка.Макгрегор сравнил себя с плененным орангутаномЗвезда ММА ирландец Конор Макгрегор отметился новым необычным твитом.Майк Тайсон: Я уважаю МакгрегораБывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что стал больше уважать чемпиона UFC Конора Макгрегора после боя с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.
Футбол
Педро Роша: Жили с Луаном в одной комнате, обсуждали «Спартак»
Футбол
Массимо Каррера: Роша выйдет в матче с «Рубином» с первых минут
Футбол
Стали известны даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России
Мария Шарапова представила свою автобиографию (фото)
все новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойявсе новости