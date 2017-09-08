Оскар де ла Хойя: Мэйвезер мог нокаутировать Макгрегора за 2-3 раунда

Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя заявил, что Флойд Мэйвезер мог нокаутировать Конора Макгрегора за 2-3 раунда.

«Флойд Мэйуэзер – лучший боксер на планете земля прямо сейчас, - приводит слова де ла Хойя «Лента.Ру». – Но зачем он носился с ним 10 раундов, когда он мог нокаутировать Макгрегора за два-три.

Не понимаю, когда говорят, что шансы в поединке были 50 на 50. Лучший ли Мэйуэзер боксер за последние годы? Да. Будет ли он в десятке лучших боксеров всех времен? Однозначно. И больше никаких вопросов».