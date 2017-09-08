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Виктор Гончаренко: Важно было найти просвет и забить

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о победе над «Амкаром» (1:0) в матче девятого тура чемпионата России.

– Мы знали, что «Амкар» достаточно вязко играет, обороняется большим количеством футболистов, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Важно было найти просвет и забить. В первом тайме мы, может, медленно играли. Во втором забили, могли тут же увеличить преимущество. Если не успокаиваешь игру вторым голом, то жди момента у своих ворот, но выручил Акинфеев. В целом предпосылок для голов у нас было больше, чем у соперника.

– ЦСКА неторопливо играл, много владел мячом. Связываете ли это с выступлениями на два фронта, экономией энергии?
– Чтобы игра смотрелась на хороших скоростях, обе команды должны действовать в атакующем ключе. Если одна глубоко обороняется, скорость игры невысокая.

– С чем связан выход в старте именно Тимура Жамалетдинова?
– После возвращения из сборных игроки в разном состоянии. У нас есть группа хорошо подготовленных футболистов, в число которых входит Жамалетдинов. В такой ситуации лучше выпустить игрока, который всю паузу был с нами, и мы знаем его состояние.

Матч

Амкар - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Жамалетдинов 52 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90), Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83)

Предупреждения:

Гол, 13; Белоруков, 45; Занев, 55; Идову, 85 - Вернблум, 77; Кучаев, 84

Удаления:

Идову, 90 - нет

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

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