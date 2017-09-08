Виктор Гончаренко: Важно было найти просвет и забить

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о победе над «Амкаром» (1:0) в матче девятого тура чемпионата России.

– Мы знали, что «Амкар» достаточно вязко играет, обороняется большим количеством футболистов, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Важно было найти просвет и забить. В первом тайме мы, может, медленно играли. Во втором забили, могли тут же увеличить преимущество. Если не успокаиваешь игру вторым голом, то жди момента у своих ворот, но выручил Акинфеев. В целом предпосылок для голов у нас было больше, чем у соперника.

– ЦСКА неторопливо играл, много владел мячом. Связываете ли это с выступлениями на два фронта, экономией энергии?

– Чтобы игра смотрелась на хороших скоростях, обе команды должны действовать в атакующем ключе. Если одна глубоко обороняется, скорость игры невысокая.

– С чем связан выход в старте именно Тимура Жамалетдинова?

– После возвращения из сборных игроки в разном состоянии. У нас есть группа хорошо подготовленных футболистов, в число которых входит Жамалетдинов. В такой ситуации лучше выпустить игрока, который всю паузу был с нами, и мы знаем его состояние.