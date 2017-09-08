UFC 215: Нуньес — Шевченко. Где смотреть бой?

10 сентября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 215. В главном поединке бойцовского шоу чемпионка промоушена в легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес сразится с Валентиной Шевченко, которая имеет три гражданства: Киргизии, Перу и России.

Где смотреть бой?

Прямого телевизионного эфира на канале «Матч ТВ» не будет. Однако, основные бои можно будет увидеть в записи, начиная с 11:00 по московскому времени в воскресенье.



Скорее всего, прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть в группе BEST of MMA в социальной сети Вконтакте.



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