«Металлург» на выезде обыграл «Ладу»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на выезде переиграл «Ладу» со счетом 5:3.

У победителей голами отметились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Томаш Филиппи и Денис Платонов, а у гостей шайбы забросили Никита Филатов, Чарльз Дженовей и Кристапс Сотниекс.

«Магнитка» с 14-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Лада» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе на семь очков меньше.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 11 сентября на выезде сыграют с московским «Динамо», а команда из Тольятти в этот же день встретится со СКА.

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