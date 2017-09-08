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«Металлург» на выезде обыграл «Ладу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на выезде переиграл «Ладу» со счетом 5:3.

У победителей голами отметились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Томаш Филиппи и Денис Платонов, а у гостей шайбы забросили Никита Филатов, Чарльз Дженовей и Кристапс Сотниекс.

«Магнитка» с 14-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Лада» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе на семь очков меньше.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 11 сентября на выезде сыграют с московским «Динамо», а команда из Тольятти в этот же день встретится со СКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Лада - Металлург Мг - 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)

Голы:

Тимкин (Платонов, Хабаров), 6:09 (0:1). Мозякин (Коварж), 7:17 (0:2). Филатов (Бочаров, Геноуэй), 9:41 (1:2). Эллисон (Денисов), 21:58 (1:3). Филиппи (Эллисон, Осала), 27:49 (1:4). Геноуэй (Новотны, Белоусов), 34:00 (2:4). Платонов (Филиппи), 37:03 (2:5). Сотниекс (Валуйский), 49:06 (3:5).

Место и дата

08 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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