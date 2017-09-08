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Гаджи Гаджиев: Нам надо добавлять в атаке

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев – о поражении от ЦСКА (0:1) в матче девятого тура чемпионата России.

- ЦСКА контролировал уверенно мяч. За весь первый тайм реального шанса забить у них не было, во втором тайме ошибка в центральной зоне привела к моменту, который они реализовали, - приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара». - Потом у нас был примерно такой же момент, но к сожалению, не забили.

Могли мы сыграть лучше? То, что могли не сделать эту ошибку – да. Могли сыграть лучше и в атаке – как в первом тайме, когда допускали ошибки в простых ситуациях, и потом. Можно отметь позитивными действия в контратаках, но мастерства не хватало. Чтобы таких атак было больше, надо давать сопернику меньше шансов для розыгрыша мяча. Надо чуть повыше встречать, но они за счет паса сажали нас в оборону.

Они переигрывали нас. Правда, во втором тайме послу пропущенного гола, может быть, ЦСКА стал менее агрессивен, возможно, мы стали играть быстрее. И отнимали мяч чаше в середине поля и на половине поля соперников. Но, играя против ЦСКА, сложно создать много моментов.

Такая же игра была с «Зенитом»: один шанс у них – и все. А у нас тоже были шансы, но не забили. Это – критерий мастерства. Нам надо добавлять в атаке. Возможно, будут какие-то изменения в составе. Если прибывшие игроки вольются в коллектив, у нас будет усиление в атаке. А в обороне мы только одну игру сыграли некачественно - с «Динамо», а другие соперники у наших ворот много моментов не создали. Ни ЦСКА ни «Зенит». 

Матч

Амкар - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Жамалетдинов 52 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90), Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83)

Предупреждения:

Гол, 13; Белоруков, 45; Занев, 55; Идову, 85 - Вернблум, 77; Кучаев, 84

Удаления:

Идову, 90 - нет

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

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