Гаджи Гаджиев: Нам надо добавлять в атаке

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев – о поражении от ЦСКА (0:1) в матче девятого тура чемпионата России.

- ЦСКА контролировал уверенно мяч. За весь первый тайм реального шанса забить у них не было, во втором тайме ошибка в центральной зоне привела к моменту, который они реализовали, - приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара». - Потом у нас был примерно такой же момент, но к сожалению, не забили.

Могли мы сыграть лучше? То, что могли не сделать эту ошибку – да. Могли сыграть лучше и в атаке – как в первом тайме, когда допускали ошибки в простых ситуациях, и потом. Можно отметь позитивными действия в контратаках, но мастерства не хватало. Чтобы таких атак было больше, надо давать сопернику меньше шансов для розыгрыша мяча. Надо чуть повыше встречать, но они за счет паса сажали нас в оборону.

Они переигрывали нас. Правда, во втором тайме послу пропущенного гола, может быть, ЦСКА стал менее агрессивен, возможно, мы стали играть быстрее. И отнимали мяч чаше в середине поля и на половине поля соперников. Но, играя против ЦСКА, сложно создать много моментов.

Такая же игра была с «Зенитом»: один шанс у них – и все. А у нас тоже были шансы, но не забили. Это – критерий мастерства. Нам надо добавлять в атаке. Возможно, будут какие-то изменения в составе. Если прибывшие игроки вольются в коллектив, у нас будет усиление в атаке. А в обороне мы только одну игру сыграли некачественно - с «Динамо», а другие соперники у наших ворот много моментов не создали. Ни ЦСКА ни «Зенит».