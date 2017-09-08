Олег Знарок: Все хотят обыграть СКА, но я советую относиться к нам попроще

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Северсталью» (7:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы удачно завершили выездную серию. Кто не видел игру, скажет, что мы вынесли «Северсталь» в одну калитку, но это не так.

– В составе СКА не было легионеров, с ними все в порядке?

– Дали им немножко отдохнуть, все нормально.

– Давит ли на вас победная серия?

– Нет. Куда бы мы не приехали, везде полные дворцы, на нас ходят. Команды к нам готовятся очень серьезно. Все хотят обыграть СКА. Советую к нам относиться попроще, чтобы не выматываться и не проигрывать следующему сопернику, – приводит слова Знарка официальный сайт «Северстали».

Напомним, СКА обыграл «Северсталь» со счетом 7:2. В составе петербургского клуба хет-трик оформил Сергей Широков. По голу на свой счет записали Сергей Плотников, Максим Карпов, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин. У хозяев шайбы на счету Петра Голика и Матея Странски.

СКА с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, «Северсталь» с восемью баллами идет на 10-м месте.

Следующий матч армейцы проведут 11 сентября в Петербурге против «Лады», череповецкая команда в тот же день примет «Сочи».