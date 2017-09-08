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Олег Знарок: Все хотят обыграть СКА, но я советую относиться к нам попроще

Источник:  ХК СКАКомментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Северсталью»  (7:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы удачно завершили выездную серию. Кто не видел игру, скажет, что мы вынесли «Северсталь» в одну калитку, но это не так.

– В составе СКА не было легионеров, с ними все в порядке?
– Дали им немножко отдохнуть, все нормально.

– Давит ли на вас победная серия?
– Нет. Куда бы мы не приехали, везде полные дворцы, на нас ходят. Команды к нам готовятся очень серьезно. Все хотят обыграть СКА. Советую к нам относиться попроще, чтобы не выматываться и не проигрывать следующему сопернику, – приводит слова Знарка официальный сайт «Северстали».

Напомним, СКА обыграл «Северсталь» со счетом 7:2. В составе петербургского клуба хет-трик оформил Сергей Широков. По голу на свой счет записали Сергей Плотников, Максим Карпов, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин. У хозяев шайбы на счету Петра Голика и Матея Странски.

СКА с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, «Северсталь» с восемью баллами идет на 10-м месте.

Следующий матч армейцы проведут 11 сентября в Петербурге против «Лады», череповецкая команда в тот же день примет «Сочи».

Матч

Северсталь - СКА - 2:7 (1:3, 1:2, 0:2)

Голы:

Широков (Карпов), 4:43 (0:1). Голик (Евсеенков), 5:13 (1:1). Плотников (Дацюк, Гусев), 7:58 (1:2). Карпов (Калинин), 14:08 (1:3). Широков (Хафизуллин, Калинин), 25:09 (1:4). Странски (Евсеенков, Голик), 32:19 (2:4). Прохоркин (Гусев, Рукавишников), 33:40 (2:5). Ковальчук (Дацюк, Плотников), 46:44 (2:6). Широков (Карпов), 53:45 (2:7).

Место и дата

08 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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