Александр Гулявцев: Будем наказывать игроков из-за удалений за нарушение численного состава

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился мнением о поражении от СКА (2:7) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Перед матчем мы заостряли внимание на удалениях. В играх против СКА удаляться непозволительно. Пять шайб пропустили в меньшинстве, отсюда такой результат. Тяжело играть, когда наш игрок постоянно в штрафном боксе, с реализацией у СКА все в порядке.

– Уже который матч ваши игроки удаляются за нарушение численного состава.

– Будем за это наказывать. Работа уже ведется, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали».

Напомним, СКА обыграл «Северсталь» со счетом 7:2. В составе петербургского клуба хет-трик оформил Сергей Широков. По голу на свой счет записали Сергей Плотников, Максим Карпов, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин. У хозяев шайбы на счету Петра Голика и Матея Странски.

СКА с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, «Северсталь» с восемью баллами идет на 10-м месте.

Следующий матч армейцы проведут 11 сентября в Петербурге против «Лады», череповецкая команда в тот же день примет «Сочи».