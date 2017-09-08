Александр Гулявцев: Будем наказывать игроков из-за удалений за нарушение численного состава
Главный тренер «Северстали»
Александр Гулявцев поделился мнением о поражении от СКА (2:7) в домашнем матче
регулярного чемпионата КХЛ.
– Перед матчем мы заостряли внимание на удалениях. В играх
против СКА удаляться непозволительно. Пять шайб пропустили в меньшинстве,
отсюда такой результат. Тяжело играть, когда наш игрок постоянно в штрафном
боксе, с реализацией у СКА все в порядке.
–
Уже который матч ваши игроки удаляются за нарушение численного состава.
– Будем за это наказывать. Работа уже ведется, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали».
Напомним, СКА обыграл «Северсталь» со счетом 7:2. В составе
петербургского клуба хет-трик оформил Сергей Широков. По голу на свой счет
записали Сергей Плотников, Максим Карпов, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин. У
хозяев шайбы на счету Петра Голика и Матея Странски.
СКА с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции
КХЛ, «Северсталь» с восемью баллами идет на 10-м месте.
Следующий матч армейцы проведут 11 сентября в Петербурге
против «Лады», череповецкая команда в тот же день примет «Сочи».