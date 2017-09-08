СКА разгромил «Северсталь» и одержал восьмую победу подряд, Широков оформил хет-трик

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в гостях «Северсталь» со счетом 7:2.

В составе петербургского клуба хет-трик оформил Сергей Широков. По голу на свой счет записали Сергей Плотников, Максим Карпов, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин. У хозяев шайбы на счету Петра Голика и Матея Странски.

Напомним, СКА с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, «Северсталь» с восемью баллами идет на 10-м месте. Следующий матч армейцы проведут 11 сентября в Петербурге против «Лады», череповецкая команда в тот же день примет «Сочи».

Последний раз нападающий петербуржцев Сергей Широков делал хет-трик 13-го сентября 2014 года в матче против «Сибири», играя за «Авангард».