Матч «Сампдория» – «Рома» перенесен из-за непогоды

Разработчик футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018 компания Konami объявила о глобальном партнерстве с футбольным клубом «Интер», сообщает SportGame.Pro

Разработчик PES 2018 объявил о партнерстве с «Интером»

Разработчик PES 2018 объявил о партнерстве с «Интером» Разработчик футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018 компания Konami объявила о глобальном партнерстве с футбольным клубом «Интер», сообщает SportGame.Pro

Перишич продлил контракт с «Интером» Полузащитник «Интера» Иван Перишич продлил контракт с миланским клубом.

Как сообщает talkSPORT, хавбек «Челси» Педро Родригес может покинуть команду в январе 2018 года.

«Ювентус» проявляет интерес к Педро Как сообщает talkSPORT, хавбек «Челси» Педро Родригес может покинуть команду в январе 2018 года.

Бонуччи и Игуаин – самые высокооплачиваемые игроки серии A Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи и форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин возглавили список самых высокооплачиваемых игроков итальянской серии A.