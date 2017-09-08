Матч «Сампдория» – «Рома» перенесен из-за непогоды
Источник: ФК «Рома»Комментарии
Матч третьего тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Рома»
перенесен на неопределенный срок из-за непогоды, сообщает официальный сайт
римской команды.
Встреча должна была состояться в субботу вечером, но в
регионе объявили «оранжевый» уровень опасности в связи предстоящими сильными
дождями и ветром.
Новую дату проведения встречи объявят позже.
Матч
Место и дата
09 сентября 21:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция
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