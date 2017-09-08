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Матч «Сампдория» – «Рома» перенесен из-за непогоды

Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Матч третьего тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Рома» перенесен на неопределенный срок из-за непогоды, сообщает официальный сайт римской команды.

Встреча должна была состояться в субботу вечером, но в регионе объявили «оранжевый» уровень опасности в связи предстоящими сильными дождями и ветром.

Новую дату проведения встречи объявят позже. 

Матч

Сампдория - Рома

Место и дата

09 сентября 21:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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