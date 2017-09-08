Зинэтула Билялетдинова: Доволен самоотдачей, желанием и, конечно, результатом

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о победе над «Югрой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для нас была важна эта игра. Я должен сказать, что команда хорошо подготовилась к матчу, и я доволен самоотдачей, желанием и, конечно, результатом», – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Югры».