Зинэтула Билялетдинова: Доволен самоотдачей, желанием и, конечно, результатом
Источник: ХК «Югра»Комментарии
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о победе
над «Югрой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Для нас была важна эта игра. Я должен сказать, что команда хорошо подготовилась к матчу, и я доволен самоотдачей, желанием и, конечно, результатом», – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Югры».
Матч
Югра - Ак Барс - 2:4 (0:3, 2:1, 0:0)
Голы:
Попов (Батыршин), 2:06 (0:1). Азеведо (Ландер, Секач), 7:38 (0:2). Азеведо (Ландер, Секач), 16:34 (0:3). Ильин 23:20 (1:3). Попов (Марков, Глинкин), 34:23 (1:4). Лекомцев (Макаров Д., Пестушко), 39:24 (2:4).
Место и дата
08 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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