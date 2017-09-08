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Зинэтула Билялетдинова: Доволен самоотдачей, желанием и, конечно, результатом

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о победе над «Югрой» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для нас была важна эта игра. Я должен сказать, что команда хорошо подготовилась к матчу, и я доволен самоотдачей, желанием и, конечно, результатом», – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Югры».

Матч

Югра - Ак Барс - 2:4 (0:3, 2:1, 0:0)

Голы:

Попов (Батыршин), 2:06 (0:1). Азеведо (Ландер, Секач), 7:38 (0:2). Азеведо (Ландер, Секач), 16:34 (0:3). Ильин 23:20 (1:3). Попов (Марков, Глинкин), 34:23 (1:4). Лекомцев (Макаров Д., Пестушко), 39:24 (2:4).

Место и дата

08 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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