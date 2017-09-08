Игорь Захаркин: Мы играли не хуже «Ак Барса», ребята выглядели достойно

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин – о поражении от «Ак Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Нас преследует недостаток, над которым мы много работаем: все голы забиваются с ближнего или среднего пятака и это, конечно, не делает нам чести, – приводит слова Захаркина официальный сайт «Югры». – Всегда начинаем с того, что пропускаем 1-2-3 гола, а потом играем. Мы играли не хуже «Ак Барса», ребята выглядели достойно. То преимущество, которое упустили в первом периоде, сыграло решающую роль.