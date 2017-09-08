Игорь Захаркин: Мы играли не хуже «Ак Барса», ребята выглядели достойно
Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин – о поражении от «Ак
Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Нас преследует недостаток, над которым мы много работаем: все голы забиваются с ближнего или среднего пятака и это, конечно, не делает нам чести, – приводит слова Захаркина официальный сайт «Югры». – Всегда начинаем с того, что пропускаем 1-2-3 гола, а потом играем. Мы играли не хуже «Ак Барса», ребята выглядели достойно. То преимущество, которое упустили в первом периоде, сыграло решающую роль.
Матч
Югра - Ак Барс - 2:4 (0:3, 2:1, 0:0)
Голы:
Попов (Батыршин), 2:06 (0:1). Азеведо (Ландер, Секач), 7:38 (0:2). Азеведо (Ландер, Секач), 16:34 (0:3). Ильин 23:20 (1:3). Попов (Марков, Глинкин), 34:23 (1:4). Лекомцев (Макаров Д., Пестушко), 39:24 (2:4).
Место и дата
08 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция