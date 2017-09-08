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Mag и Sedoy стали игроками Effect

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Андрей «Mag» Чипенко и Вадим «Sedoy» Мусорин присоединились к составу команды Effect.

«Мы долго тестировали все возможные варианты и на данный момент остановились на двух опытных игроках, которые гармонично дополняют Afoninje, KingR и Arszeeqq. Сейчас ребята будут стараться проходить все возможные квалификации, соберутся на буткемп, и я уверен, мы не разочаруем Вас. Болейте, переживайте. Зима уже близко», — прокомментировал менеджер Effect Александр «BatyaRampage» Колос.

Mag ранее выступал за Mineski.GGNetwork, а Sedoy играл в Cyber Anji.

Состав Effect: 

Вадим «Sedoy» Мусорин
Андрей «Afoninje» Афонин
Андрей «Mag» Чипенко
Ринат «KingR» Абдуллин
Арсений «ArsZeeqq» Усов

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