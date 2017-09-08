«Торпедо» обыграло минское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома обыграло минское «Динамо» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Ренат Мамашев и Владимир Галузин, а у гостей единственную шайбу забросил Евгений Ковыршин.

Нижегородцы с 14-ю очками поднялись на четвертое место в Западной конференции, а «Динамо» расположилось на 13-й строчке, имея в активе пять очков.

В следующем матче подопечные Петериса Скудры 12 сентября на выезде сыграют с «Нефтехимиком», а команда из Минска днем ранее примет челябинский «Трактор».

КХЛ

Регулярный чемпионат