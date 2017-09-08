«Торпедо» обыграло минское «Динамо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома обыграло
минское «Динамо» со счетом 2:1.
У победителей встречи голами отметились Ренат Мамашев и
Владимир Галузин, а у гостей единственную шайбу забросил Евгений Ковыршин.
Нижегородцы с 14-ю очками поднялись на четвертое место в
Западной конференции, а «Динамо» расположилось на 13-й строчке, имея в активе
пять очков.
В следующем матче подопечные Петериса Скудры 12 сентября на
выезде сыграют с «Нефтехимиком», а команда из Минска днем ранее примет челябинский
«Трактор».
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