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«Торпедо» обыграло минское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома обыграло минское «Динамо» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Ренат Мамашев и Владимир Галузин, а у гостей единственную шайбу забросил Евгений Ковыршин.

Нижегородцы с 14-ю очками поднялись на четвертое место в Западной конференции, а «Динамо» расположилось на 13-й строчке, имея в активе пять очков.

В следующем матче подопечные Петериса Скудры 12 сентября на выезде сыграют с «Нефтехимиком», а команда из Минска днем ранее примет челябинский «Трактор».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Торпедо - Динамо Мн - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Мамашев (Григорьев), 18:47 (1:0). Ковыршин (Коробов, E. Lisovets), 22:52 (1:1). Галузин (Паршин), 33:55 (2:1).

Место и дата

08 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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