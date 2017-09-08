Ничушкин и Капризов помогли ЦСКА победить московское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1.

У победителей голами отметились Антон Бурдасов, Валерий Ничушкин и Кирилл Капризов, а у гостей единственную шайбу забросил Андрей Алексеев.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Армейцы с 19-ю очками занимают второе место в Западной конференции, а «Динамо» расположилось строчкой ниже, имея в активе на два очка меньше.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 11 сентября сыграют на выезде с «Куньлунем», а бело-голубые в этот же день примут «Металлург».

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