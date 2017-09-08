Ничушкин и Капризов помогли ЦСКА победить московское «Динамо»
В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл московское «Динамо»
со счетом 3:1.
У победителей голами отметились Антон Бурдасов, Валерий
Ничушкин и Кирилл Капризов, а у гостей единственную шайбу забросил Андрей
Алексеев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
Армейцы с 19-ю очками занимают второе место в Западной
конференции, а «Динамо» расположилось строчкой ниже, имея в активе на два очка
меньше.
В следующем матче подопечные Игоря Никитина 11 сентября
сыграют на выезде с «Куньлунем», а бело-голубые в этот же день примут «Металлург».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
ЦСКА - Динамо - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Бурдасов (Любимов, Григоренко), 15:18 (1:0 - бол.). Алексеев (Никулин, Бочаров), 28:36 (1:1 - бол.). Ничушкин (Телегин, Блажиевский), 48:13 (2:1). Капризов (Шалунов), 58:43 (3:1).
Место и дата
08 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция