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«Лилль» и «Бордо» сыграли вничью в матче пятого тура лиги 1

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче пятого тура чемпионата Франции по футболу «Лилль» и «Бордо» сыграли вничью (0:0).

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

«Бордо» с девятью очками занимает третье место в лиге 1, а «Лилль» расположился на 11-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре подопечные Жослена Гурвеннека 15 сентября на выезде сыграют с «Тулузой», а «доги» на следующий день встретятся с «Генгамом».

Лига 1
5-й тур

Матч

Лилль - Бордо - 0:0

Состав

Лилль: Меньян, Амаду, Биссума, Араужо, Тьяго, Малку, Эль-Гази, Бензья, Пепе (Н'Гессан, 90)

Бордо: Костиль, Лерагер, Йованович, Пелленар, Сабали, Санхаре (Лаборде, 76), Камано (Кафу, 65), Otavio (Вада, 59), Малком, Тулалан

Предупреждения:

Тьяго, 15; Бензья, 36; Биссума, 83 - Otavio, 5; Йованович, 44; Камано, 63; Вада, 74

Удаления:

Тьяго, 32 - нет

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

08 сентября 20:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция

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