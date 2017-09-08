«Лилль» и «Бордо» сыграли вничью в матче пятого тура лиги 1
В матче пятого тура чемпионата Франции по футболу «Лилль» и «Бордо»
сыграли вничью (0:0).
За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного
мяча.
«Бордо» с девятью очками занимает третье место в лиге 1, а «Лилль»
расположился на 11-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.
В следующем туре подопечные Жослена Гурвеннека 15 сентября
на выезде сыграют с «Тулузой», а «доги» на следующий день встретятся с «Генгамом».
Лига 1
5-й тур
Матч
Состав
Лилль: Меньян, Амаду, Биссума, Араужо, Тьяго, Малку, Эль-Гази, Бензья, Пепе (Н'Гессан, 90)
Бордо: Костиль, Лерагер, Йованович, Пелленар, Сабали, Санхаре (Лаборде, 76), Камано (Кафу, 65), Otavio (Вада, 59), Малком, Тулалан
Предупреждения:
Тьяго, 15; Бензья, 36; Биссума, 83 - Otavio, 5; Йованович, 44; Камано, 63; Вада, 74
Удаления:
Тьяго, 32 - нет
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
08 сентября 20:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция