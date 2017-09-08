«Лилль» и «Бордо» сыграли вничью в матче пятого тура лиги 1

В матче пятого тура чемпионата Франции по футболу «Лилль» и «Бордо» сыграли вничью (0:0).

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

«Бордо» с девятью очками занимает третье место в лиге 1, а «Лилль» расположился на 11-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем туре подопечные Жослена Гурвеннека 15 сентября на выезде сыграют с «Тулузой», а «доги» на следующий день встретятся с «Генгамом».

Лига 1

5-й тур