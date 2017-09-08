«Дерби Каунти» – «Халл Сити». Онлайн

В матче шестого тура чемпионшипа «Дерби Каунти» сыграет «Халл Сити» Леонида Слуцкого.

Встреча пройдет на поле стадиона «Прайд Парк» в Дерби и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в активе обеих команд по семь очков, но за счет дополнительных показателей «Халл» занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Дерби» расположился четырьмя строчками ниже.

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