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«Дерби Каунти» – «Халл Сити». Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче шестого тура чемпионшипа «Дерби Каунти» сыграет «Халл Сити» Леонида Слуцкого.

Встреча пройдет на поле стадиона «Прайд Парк» в Дерби и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в активе обеих команд по семь очков, но за счет дополнительных показателей «Халл» занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Дерби» расположился четырьмя строчками ниже.

Чемпионшип
6-й тур

Матч

Дерби Каунти - Халл Сити - 5:0 (4:0)

2-й тайм

Голы

Выдра 14 (1:0). Выдра 34 (2:0). Дэвис 38 (3:0). Джонсон 45 (4:0). Джонсон 58 (5:0).

Состав

Дерби Каунти: Карсон, Дэвис, Кео, Бэйрд, Хаддлстоун, Ольссон, Джонсон, Лоуренс, Вайманн (Расселл, 74), Выдра (Мартин, 80), Ньюджент (Уиннол, 73)

Халл Сити: МакГрегор, Доусон, Эктор, Кингсли, Айна, Гросицки (Мейлер, 76), Ларссон, Дико (Диоманде, 75), Хенриксен, Тораль (Ирвин, 70), Боуэн

Незабитые пенальти

Ларссон (Халл Сити), 28

Место и дата

08 сентября 21:45, Прайд Парк, Текстовая трансляция

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