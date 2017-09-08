«Дерби Каунти» – «Халл Сити». Онлайн
В матче шестого тура чемпионшипа «Дерби Каунти» сыграет «Халл
Сити» Леонида Слуцкого.
Встреча пройдет на поле стадиона «Прайд Парк» в Дерби и
начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в активе обеих команд по семь очков, но за счет
дополнительных показателей «Халл» занимает восьмое место в турнирной таблице, а
«Дерби» расположился четырьмя строчками ниже.
Чемпионшип
6-й тур
Матч
Дерби Каунти - Халл Сити - 5:0 (4:0)2-й тайм
Голы
Выдра 14 (1:0). Выдра 34 (2:0). Дэвис 38 (3:0). Джонсон 45 (4:0). Джонсон 58 (5:0).
Состав
Дерби Каунти: Карсон, Дэвис, Кео, Бэйрд, Хаддлстоун, Ольссон, Джонсон, Лоуренс, Вайманн (Расселл, 74), Выдра (Мартин, 80), Ньюджент (Уиннол, 73)
Халл Сити: МакГрегор, Доусон, Эктор, Кингсли, Айна, Гросицки (Мейлер, 76), Ларссон, Дико (Диоманде, 75), Хенриксен, Тораль (Ирвин, 70), Боуэн
Незабитые пенальти
Ларссон (Халл Сити), 28
Место и дата
08 сентября 21:45, Прайд Парк, Текстовая трансляция