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Алексей Артамкин: Впечатления от дебюта в КХЛ двоякие. Давно хотелось сыграть, но проигрывать неприятно

Источник:  ХК «Северсталь»Комментарии

Вратарь «Северстали» Алексей Артамкин поделился мнением о поражении от СКА (2:7) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Какие остались впечатления после дебюта в КХЛ?
– Двоякие. Давно хотелось сыграть, но мы проиграли, что, конечно, неприятно.

– Довольны своей игрой?
– Когда пропускаешь, нельзя быть довольным. Всегда хочется сыграть на ноль, – приводит слова Артамкина официальный сайт «Северстали».

Напомним, СКА обыграл «Северсталь» со счетом 7:2. В составе петербургского клуба хет-трик оформил Сергей Широков. По голу на свой счет записали Сергей Плотников, Максим Карпов, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин. У хозяев шайбы на счету Петра Голика и Матея Странски.

Алексей Артамкин сменил в воротах Сергея Магарилова после четвертой шайбы армейцев.

СКА с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, «Северсталь» с восемью баллами идет на 10-м месте.

Следующий матч армейцы проведут 11 сентября в Петербурге против «Лады», череповецкая команда в тот же день примет «Сочи».

Матч

Северсталь - СКА - 2:7 (1:3, 1:2, 0:2)

Голы:

Широков (Карпов), 4:43 (0:1). Голик (Евсеенков), 5:13 (1:1). Плотников (Дацюк, Гусев), 7:58 (1:2). Карпов (Калинин), 14:08 (1:3). Широков (Хафизуллин, Калинин), 25:09 (1:4). Странски (Евсеенков, Голик), 32:19 (2:4). Прохоркин (Гусев, Рукавишников), 33:40 (2:5). Ковальчук (Дацюк, Плотников), 46:44 (2:6). Широков (Карпов), 53:45 (2:7).

Место и дата

08 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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