Алексей Артамкин: Впечатления от дебюта в КХЛ двоякие. Давно хотелось сыграть, но проигрывать неприятно

Вратарь «Северстали» Алексей Артамкин поделился мнением о поражении от СКА (2:7) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Какие остались впечатления после дебюта в КХЛ?

– Двоякие. Давно хотелось сыграть, но мы проиграли, что, конечно, неприятно.

– Довольны своей игрой?

– Когда пропускаешь, нельзя быть довольным. Всегда хочется сыграть на ноль, – приводит слова Артамкина официальный сайт «Северстали».

Напомним, СКА обыграл «Северсталь» со счетом 7:2. В составе петербургского клуба хет-трик оформил Сергей Широков. По голу на свой счет записали Сергей Плотников, Максим Карпов, Илья Ковальчук и Николай Прохоркин. У хозяев шайбы на счету Петра Голика и Матея Странски.

Алексей Артамкин сменил в воротах Сергея Магарилова после четвертой шайбы армейцев.

СКА с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, «Северсталь» с восемью баллами идет на 10-м месте.

Следующий матч армейцы проведут 11 сентября в Петербурге против «Лады», череповецкая команда в тот же день примет «Сочи».