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Владимир Крикунов: После пятого гола появляется кураж, играть становится легко

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов – о победе над «Амуром» (8:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы после «Ак Барса» растратили много сил и эмоций на той игре, – приводит слова Крикунова официальный сайт «Автомобилиста». – Поэтому начинали так тяжело, потом ребята собрались, начали потихонечку подниматься. Хорошо, что забили два гола в большинстве. Хорошо, что начало получаться у звеньев Кучерявенко и Торченюка. Наши легионеры забили два гола в равных составах, но к сожалению, в большинстве не идет. Ребята постепенно сыгрываются, но после пятого гола появляется кураж, играть становится легко. Поэтому мы сменили вратаря, также поставили на игру Щемерова, дали всем поиграть. Начинал игру Рассейкин, но не шло у этого звена, поменяли его на Тичара, и это звено забило два гола. Ребята молодцы, что смогли собраться после первого периода и начать играть, как необходимо.

– Владимир Васильевич, результатом домашней серии довольны?
– В принципе да, но важнее, что звенья притираются, необходимо время. Много новых игроков. Все становится получше, но к обороне, конечно, есть вопрос, сегодня чуть гол не привезли при игре в большинстве. Есть над чем работать. А результатом, конечно, доволен.

– Сегодня стартовал очередной сезон ВХЛ, планирует ли тренерский штаб командировать кого-то из игроков в «Горняк»?
– Устинский завтра улетает, но больше нам некого отправлять. Бодров сделал операцию, его не будет месяца два, в лучшем случае.

Матч

Автомобилист - Амур - 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)

Голы:

Бывальцев (V. Litovchenko, Ли), 3:15 (0:1). Паре (Мегалинский, Кинг), 18:24 (1:1). Гареев (Михнов, Торченюк), 31:22 (2:1). Голышев (Крикунов И., Трямкин), 38:16 (3:1). Чесалин (Мишарин, Егоршев), 39:00 (4:1). Паре (Кинг), 39:55 (5:1). Василевский (Крикунов И., Кучерявенко), 48:53 (6:1). Голышев (Кучерявенко), 54:39 (7:1). Пестунов (Мегалинский, Чесалин), 58:39 (8:1).

Место и дата

08 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

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