Владимир Воробьев: Терещенко жду со дня на день

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА – 1:3.

- Несмотря на результат, к ребятам у меня претензий нет, - сказал Воробьев. - Все старались. Но мы играли уже четвертый матч в гостях. И в третьем периоде ЦСКА нас попросту дожал. Видно было, что силенок уже не хватило. Похвалю голкипера Бочарова. Ваня хороший матч провел.

- Почему ворота защищал он, а не Еременко?

- У нас был определенный план на игру. И мы решили, что играть будет Бочаров.

- Появится ли в составе «Динамо» Терещенко? Алексей говорит, что готов играть, но контракт с ним до сих пор не подписан.

- Могу только повторить, что я его жду со дня на день. Такой профессионал поможет нашей команде.