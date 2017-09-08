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Владимир Воробьев: Терещенко жду со дня на день

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА – 1:3.

- Несмотря на результат, к ребятам у меня претензий нет, - сказал Воробьев. - Все старались. Но мы играли уже четвертый матч в гостях. И в третьем периоде ЦСКА нас попросту дожал. Видно было, что силенок уже не хватило. Похвалю голкипера Бочарова. Ваня хороший матч провел.

- Почему ворота защищал он, а не Еременко?
- У нас был определенный план на игру. И мы решили, что играть будет Бочаров.

- Появится ли в составе «Динамо» Терещенко? Алексей говорит, что готов играть, но контракт с ним до сих пор не подписан.
- Могу только повторить, что я его жду со дня на день. Такой профессионал поможет нашей команде.

Матч

ЦСКА - Динамо - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Бурдасов (Любимов, Григоренко), 15:18 (1:0 - бол.). Алексеев (Никулин, Бочаров), 28:36 (1:1 - бол.). Ничушкин (Телегин, Блажиевский), 48:13 (2:1). Капризов (Шалунов), 58:43 (3:1).

Место и дата

08 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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