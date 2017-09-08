Игорь Никитин: Понимали, что у «Динамо» уже четвертый матч в гостях
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над московским «Динамо» - 3:1.
- Мы понимали, что динамовцы уже четвертый матч через день играют и будут действовать через контратаки, - отметил после матча Игорь Никитин. - Этот риск надо было исключить и просто дождаться своих моментов. Команда установку выполнила. Дождались и реализовали их.
Матч
ЦСКА - Динамо - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Бурдасов (Любимов, Григоренко), 15:18 (1:0 - бол.). Алексеев (Никулин, Бочаров), 28:36 (1:1 - бол.). Ничушкин (Телегин, Блажиевский), 48:13 (2:1). Капризов (Шалунов), 58:43 (3:1).
Место и дата
08 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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