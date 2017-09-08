Андрей Мартемьянов: Есть большие-большие вопросы к игрокам

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов – о поражении от «Автомобилиста» (1:8) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Ну, что сказать, первый период начали неплохо, собранно. И в обороне, и в атаке игра получалась, - приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Автомобилиста». - К сожалению, после третьего гола, который был решающим, команда была не готова ни к оборонительным, ни к атакующим действиям. Есть большие-большие вопросы к игрокам. Сейчас будет собрание, будем разбираться, что случилось. Счет говорит сам за себя, хочу поздравить соперника с хорошей игрой, с хорошей победой.

- Андрей Алексеевич, не многовато сегодня было удалений у команды?

- Может быть, но у нас очень длинная поездка была, это восьмая игра на выезде. Может, была потеря концентрации. Я не приписываю, что из-за физической усталости так сыграли, это больше моральная усталость. Вполне возможно, что и в этом причина есть. Конечно, перед каждой игрой предупреждаем, чтобы ненужные удаления убрать, не до всех удается достучаться. Исход встречи предопределила игра в большинстве и меньшинстве.