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Андрей Мартемьянов: Есть большие-большие вопросы к игрокам

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов – о поражении от «Автомобилиста» (1:8) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Ну, что сказать, первый период начали неплохо, собранно. И в обороне, и в атаке игра получалась, - приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Автомобилиста». - К сожалению, после третьего гола, который был решающим, команда была не готова ни к оборонительным, ни к атакующим действиям. Есть большие-большие вопросы к игрокам. Сейчас будет собрание, будем разбираться, что случилось. Счет говорит сам за себя, хочу поздравить соперника с хорошей игрой, с хорошей победой.

- Андрей Алексеевич, не многовато сегодня было удалений у команды?
- Может быть, но у нас очень длинная поездка была, это восьмая игра на выезде. Может, была потеря концентрации. Я не приписываю, что из-за физической усталости так сыграли, это больше моральная усталость. Вполне возможно, что и в этом причина есть. Конечно, перед каждой игрой предупреждаем, чтобы ненужные удаления убрать, не до всех удается достучаться. Исход встречи предопределила игра в большинстве и меньшинстве.

Матч

Автомобилист - Амур - 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)

Голы:

Бывальцев (V. Litovchenko, Ли), 3:15 (0:1). Паре (Мегалинский, Кинг), 18:24 (1:1). Гареев (Михнов, Торченюк), 31:22 (2:1). Голышев (Крикунов И., Трямкин), 38:16 (3:1). Чесалин (Мишарин, Егоршев), 39:00 (4:1). Паре (Кинг), 39:55 (5:1). Василевский (Крикунов И., Кучерявенко), 48:53 (6:1). Голышев (Кучерявенко), 54:39 (7:1). Пестунов (Мегалинский, Чесалин), 58:39 (8:1).

Место и дата

08 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

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