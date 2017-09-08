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Александр Волков: Мне не нужны денежные бои, я хочу продвигать спорт

Источник:  «Московский комсомолец»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Волков после победы в главном поединке турнира UFC Fight Night 115 в Роттердаме (Голландия) над голландским бойцом Стефаном Штруве рассказал о возможности титульного боя.

– UFC способны дать русскому парню с 7-м номером рейтинга титульный бой?
– Это будет зависеть от того, насколько Миочич заметил мой поединок, а я уверен, что заметил, ибо Штруве – единственное не закрытое поражение в его карьере, но теперь он неактуален, – приводит слова Волкова «Московский комсомолец». – И, во-вторых, вопрос переговоров моего менеджера с UFC. В отличие от бойцов из топ-10 я не заламываю огромные гонорары, мне не нужны денежные бои, я действительно хочу продвигать спорт. Так что бой с Миочичем – не такая уж фантазия. При определенных условиях он может состояться.

– То есть, мы вправе ожидать новостей?
– Лично моих переговоров с UFC еще не было, это просто мои мысли. Кто знает, посмотрим. Я так быстро продвигаюсь в организации, что чего только может не случиться. Все ветераны стареют, половину – ловят на допинге. Так что мое движение вверх может произойти стремительнее, нежели мы ожидали.

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