Мбаппе забил мяч в дебютном матче за «ПСЖ» (видео)

Нападающий Килиан Мбаппе открыл счет голам за «Пари Сен-Жермен» в своем дебютном матче против команды «Метц».

18-летний нападающий отличился на 59-й минуте встречи при счете 1:1, отправив мяч в ворота ударом из-за пределов штрафной площади.

#Mbappe is off the mark for #PSG. Brilliant goal didn't take him long! pic.twitter.com/cTlxPi8XiC