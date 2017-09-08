ВИДЕО ДНЯ: дублеры «Локомотива» разыграли пенальти в стиле Суареса и Месси

В матче восьмого тура «Казанка» на своем поле обыграла «Текстильщик» со счетом 4:1.

Один из голов в матче был забит после розыгрыша пенальти. Иван Галанин скатил мяч с точки, а Роман Тугарев реализовал стандартное положение.

В подобном стиле год назад в матче с «Сельтой» разыграли пенальти форварды «Барселоны» Луис Суарес и Леонель Месси.

Отметим, после этой победы «Казанка» вышла на четвертое место в турнирной таблице.