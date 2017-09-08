ВИДЕО ДНЯ: дублеры «Локомотива» разыграли пенальти в стиле Суареса и Месси
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче восьмого тура «Казанка» на своем поле обыграла «Текстильщик» со счетом 4:1.
Один из голов в матче был забит после розыгрыша пенальти. Иван Галанин скатил мяч с точки, а Роман Тугарев реализовал стандартное положение.
В подобном стиле год назад в матче с «Сельтой» разыграли пенальти форварды «Барселоны» Луис Суарес и Леонель Месси.
Отметим, после этой победы «Казанка» вышла на четвертое место в турнирной таблице.
Матч
Локомотив-Казанка - Текстильщик - 4:1 (0:0)
Место и дата
08 сентября 19:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция
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