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«Халл» Слуцкого проиграл «Дерби», пропустив пять безответных мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийФото: Gettyimages.ru

В матче шестого тура чемпионшипа «Халл Сити» Леонида Слуцкого проиграл команде «Дерби Каунти» со счетом 0:5.

У победителей встречи по два мяча забили Матей Выдра и Брэдли Джонсон и единожды отличился Кертис Дэвис.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

«Дерби» с 10-ю очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Халл» расположился на 10-й строчке, имея в активе семь очков.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 13 сентября на выезде сыграют с «Фулхэмом», а «Каунти» 16 сентября встретится с командой «Бристоль Сити».

Чемпионшип
6-й тур

Матч

Дерби Каунти - Халл Сити - 5:0 (4:0)

Голы

Выдра 14 (1:0). Выдра 34 (2:0). Дэвис 38 (3:0). Джонсон 45 (4:0). Джонсон 58 (5:0).

Состав

Дерби Каунти: Карсон, Дэвис, Кео, Бэйрд, Хаддлстоун, Ольссон, Джонсон, Лоуренс, Вайманн (Расселл, 74), Выдра (Мартин, 80), Ньюджент (Уиннол, 73)

Халл Сити: МакГрегор, Доусон, Эктор, Кингсли, Айна, Гросицки (Мейлер, 76), Ларссон, Дико (Диоманде, 75), Хенриксен, Тораль (Ирвин, 70), Боуэн

Незабитые пенальти

Ларссон (Халл Сити), 28

Место и дата

08 сентября 21:45, Прайд Парк, Текстовая трансляция

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