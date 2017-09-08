«Халл» Слуцкого проиграл «Дерби», пропустив пять безответных мячей

В матче шестого тура чемпионшипа «Халл Сити» Леонида Слуцкого проиграл команде «Дерби Каунти» со счетом 0:5.

У победителей встречи по два мяча забили Матей Выдра и Брэдли Джонсон и единожды отличился Кертис Дэвис.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

«Дерби» с 10-ю очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Халл» расположился на 10-й строчке, имея в активе семь очков.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 13 сентября на выезде сыграют с «Фулхэмом», а «Каунти» 16 сентября встретится с командой «Бристоль Сити».

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