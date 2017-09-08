«Халл» Слуцкого проиграл «Дерби», пропустив пять безответных мячей
В матче шестого тура чемпионшипа «Халл Сити» Леонида
Слуцкого проиграл команде «Дерби Каунти» со счетом 0:5.
У победителей встречи по два мяча забили Матей Выдра и
Брэдли Джонсон и единожды отличился Кертис Дэвис.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
«Дерби» с 10-ю очками поднялся на четвертое место в
турнирной таблице, а «Халл» расположился на 10-й строчке, имея в активе семь
очков.
В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 13 сентября на выезде
сыграют с «Фулхэмом», а «Каунти» 16 сентября встретится с командой «Бристоль Сити».
Чемпионшип
6-й тур
Матч
Дерби Каунти - Халл Сити - 5:0 (4:0)
Голы
Выдра 14 (1:0). Выдра 34 (2:0). Дэвис 38 (3:0). Джонсон 45 (4:0). Джонсон 58 (5:0).
Состав
Дерби Каунти: Карсон, Дэвис, Кео, Бэйрд, Хаддлстоун, Ольссон, Джонсон, Лоуренс, Вайманн (Расселл, 74), Выдра (Мартин, 80), Ньюджент (Уиннол, 73)
Халл Сити: МакГрегор, Доусон, Эктор, Кингсли, Айна, Гросицки (Мейлер, 76), Ларссон, Дико (Диоманде, 75), Хенриксен, Тораль (Ирвин, 70), Боуэн
Незабитые пенальти
Ларссон (Халл Сити), 28
Место и дата
08 сентября 21:45, Прайд Парк, Текстовая трансляция