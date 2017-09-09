РФПЛ. 9-й тур. «Тосно» примет «Анжи», «Ростов» сыграет с «Арсеналом» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей девятого тура чемпионата России по футболу.
РФПЛ
9-й тур
Матч
Голы
Жамалетдинов 52 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90), Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83)
Предупреждения:
Гол, 13; Белоруков, 45; Занев, 55; Идову, 85 - Вернблум, 77; Кучаев, 84
Удаления:
Идову, 90 - нет
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
10 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция