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РФПЛ. 9-й тур. «Тосно» примет «Анжи», «Ростов» сыграет с «Арсеналом» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей девятого тура чемпионата России по футболу.

РФПЛ
9-й тур

Матч

Амкар - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Жамалетдинов 52 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90), Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83)

Предупреждения:

Гол, 13; Белоруков, 45; Занев, 55; Идову, 85 - Вернблум, 77; Кучаев, 84

Удаления:

Идову, 90 - нет

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

Матч

Тосно - Анжи

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

Матч

Ростов - Арсенал

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

Спартак - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Матч

Динамо - Зенит

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

10 сентября 14:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

Матч

Уфа - Краснодар

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

10 сентября 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

Матч

Ахмат - Локомотив

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Урал - СКА-Хабаровск

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 сентября 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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